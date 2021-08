Le monde en camping-car : Sur les routes du grand ouest américain

Sur les routes des États-Unis, Marine et Mehdi Michelet, 27 et 29 ans, voyagent dans un bus scolaire aménagé depuis un an et demi, à la découverte des décors grandioses de l'ouest américain. Le couple a quitté New York pour la vie au grand air. Elle est conseillère bien-être, et lui, ingénieur chez Google, et peuvent donc travailler à distance. L'achat du bus leur a coûté moins de 6 000 euros.



Plus de 32 000 kilomètres parcourus

Un autre couple de Français sillonne les routes américaines à l'intérieur d'un camping-car plus moderne. Florence et Dominique, restaurateurs en Caroline du Nord sont partis en vacances dans l'État de New York. Ces passionnés de voyage ont opté pour le camping. Au réveil, ils sont à nouveau sur la route, direction les chutes du Niagara. "On peut s'arrêter où on veut, quand on veut et admirer cette nature qui est fantastique. C'est notre idée du camping-car", se réjouit Dominique. De leur côté, Marine et Mehdi ont parcouru plus de 32 000 kilomètres depuis leur départ de New York en juin 2020.