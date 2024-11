Le magnat indien Gautam Adani inculpé pour corruption aux Etats-Unis, son groupe chute en Bourse

Gautam Adani est à nouveau soupçonné de fraude. La justice américaine a inculpé mercredi 20 novembre le magnat indien de l'énergie pour corruption, mettant en difficulté son conglomérat qui s'effondre en Bourse. Réputé proche du Premier ministre indien, Narendra Modi, Gautam Adani, 62 ans, est soupçonné d'être impliqué dans le versement de pots-de-vin à des fonctionnaires indiens pour obtenir des marchés dans l'énergie solaire en Inde, au détriment d'investisseurs aux Etats-Unis.

A l'ouverture de la Bourse de Bombay, le cours de la holding Adani Enterprises a reculé jeudi de 10% tandis que celle de sa filiale Adany Energy Solutions, directement visée par la justice américaine, en perdait près de 20%. Cette dernière a décidé d'annuler une vente prévue sur les marchés financiers de titres de dette libellés en dollars américains.

Plus de 250 millions de dollars de pots-de-vin

Selon le procureur fédéral de Brooklyn, Breon Peace, le multimilliardaire est accusé, avec sept co-inculpés, d'avoir participé de 2020 et 2024 à un système de versements de pots-de-vin de plus de 250 millions de dollars. Gautam Adani, l'un de ses neveux à la tête de la filiale Adani Green Energy, Sagar Adani, et un troisième responsable sont également poursuivis pour avoir caché "ce système de corruption alors qu'ils cherchaient à lever des fonds auprès d'investisseurs américains et internationaux". Gautam Adani a été inculpé de fraude en matière de valeurs mobilières et fraude électronique.

Le chef de l'opposition indienne, Rahul Gandhi, a exigé l'arrestation du magnat de l'énergie. "Mais nous savons que cela n'arrivera pas car Modi est en train de le protéger", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à New Delhi. Dans un communiqué, le groupe Adani a démenti les accusations du parquet américain, qualifiant l'inculpation de son patron et fondateur de "sans fondement".