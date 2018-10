Le "Elle" américain annonce une fausse rupture entre Kim Kardashian et Kanye West pour encourager les électeurs à voter

Une initiative qui a été vivement critiquée par des internautes. "Nous avons fait une mauvaise blague", a reconnu la version américaine du magazine sur Twitter.

Un fausse information... pour inciter les Américains à voter. Jeudi 18 octobre, la version américaine du magazine Elle a indiqué sur Twitter : "Kim Kardashian et Kanye West se séparent". Mais lorsque les internautes cliquaient sur le lien : pas d'article, ni d'informations complémentaires. Ils étaient en fait renvoyés vers un guide pour s'enregistrer sur les listes électorales en vue des élections de mi-mandat qui se dérouleront début novembre aux États-Unis. Une initiative qui a été largement critiquée.

We made a bad joke. Our passion for voter registration clouded our judgement and we are sincerely sorry. https://t.co/cYGGrpfBCz — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) 18 octobre 2018

"Ce n'est tout simplement pas approprié de jouer à ce jeux avec les lecteurs", a réagi Tonny Romm, journaliste au Washington Post. Comme lui, des dizaines d'internautes ont vivement désapprouvé cette initiative. D'autant plus qu'un autre internaute avait déjà utilisé le même stratagème, quelques jours plus tôt, en annonçant une fausse rupture entre Ariana Grande et Pete Davidson.

Wow I can’t believe this is why Ariana Grande and Pete Davidson split up https://t.co/WQrbEBV6uD pic.twitter.com/Dc8b9azhua — Tim (@cigelske) 14 octobre 2018

Après ce flot de critiques, le magazine Elle a finalement supprimé son tweet. "Nous avons fait une mauvaise blague, a reconnu le média sur Twitter. Notre action passionnée en faveur de l'enregistrement sur les listes électorales a troublé notre jugement et nous sommes sincèrement désolés."