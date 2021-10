Le droit à l'avortement menacé aux Etats-Unis ? "Je m'inquiète vraiment pour l'avenir de la santé des femmes dans ce pays"

Cette loi, adoptée le 31 août par le Parlement texan, interdit l’avortement au-delà de six semaines de grossesse, même en cas d'inceste ou de viol. La possibilité que des textes de même nature soient adoptés dans d’autres Etats inquiète une partie des citoyens américains, surtout depuis que la Cour suprême des États-Unis a refusé de suspendre la loi texane.

David est venu du Maryland voisin avec sa femme Suzanne. Leur histoire est écrite sur sa pancarte : "J'aime quelqu'un qui a avorté". C'était en 1976. Le droit à l'avortement était reconnu depuis trois ans aux Etats-Unis. Ils n'étaient pas prêts à accueillir un enfant. 48 ans après, ils s'indignent contre la loi texane. "Six semaines ! Les femmes ne savent même pas encore qu'elles sont enceintes. Et que dire des femmes qui ont été violées ? C'est dégueulasse. Je m'inquiète vraiment pour l'avenir de la santé des femmes dans ce pays". D'autant plus que c'est la Cour suprême, à majorité conservatrice depuis les nominations de Donald Trump, qui va trancher le débat.

"C'est terrifiant. L'avortement pourrait devenir illégal dans ce pays. C'est incroyable." David, manifestant pour le droit à l'avortement à franceinfo

Alors les manifestants appellent à la résistance, comme le gynécologue texan Alan Braid, dont le nom est écrit sur la pancarte de Simone. Il est poursuivi depuis qu'il a dit publiquement qu'il continuait les avortements. "Nous avons Rosa Parks, nous avons Martin Luther King et maintenant, nous avons le docteur Alan Braid, assène une manifestante. Les citoyens de tous les États doivent se battre pour les lois qu'ils veulent." La Cour suprême des Etats-Unis reprend ses travaux lundi.