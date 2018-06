Le chien le plus laid du monde est une bouledogue femelle

Sa langue est si longue qu'elle touche presque le sol. Zsa Zsa, femelle bouledogue anglais de 9 ans, a décroché samedi 23 juin à Petaluma (Californie) le prestigieux titre de chien le plus laid du monde, rapporte le New York Times (article en anglais).

Le quotidien américain explique que ce concours, à première vue peu sympathique pour les quatorze chiens participants, vise en fait à promouvoir l'adoption des animaux. Zsa Zsa a en effet passé cinq ans dans un élevage intensif de chiots dans le Missouri avant d'être achetée par une association de protection des animaux, puis d'être adoptée par une habitante du Minnesota.

Zsa Zsa, qui a eu droit à une manucure spécialement pour l'occasion, a fait remporter à sa maîtresse un prix de 1 500 dollars (près de 1 300 euros). Elle devrait bientôt s'envoler pour New York pour débuter une tournée médiatique.

Meet Zsa Zsa and owner Megan Brainard! Her tongue almost drags on the floor when he walks. It’s real! She got a manicure just for this occasion. #WorldsUgliestDog #SonomaMarinFair pic.twitter.com/G6FwHTbjq3