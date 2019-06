Le baron noir américain de la drogue Frank Lucas, qui avait inspiré "American Gangster", est mort

Il aura été l'un des grands pourvoyeurs d'héroïne à New York mais aussi de Newark, principale ville du New Jersey, entre la fin des années 60 et 1975.

Frank Lucas à New York, le 2 novembre 2007. (JIM COOPER/AP/SIPA / AP)