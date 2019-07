La zone 51 envahie à cause d'un événement Facebook ?

Le 20 septembre pourrait être une date marquante pour la zone 51. Cette base militaire américaine est soupçonnée par certains de cacher des extra-terrestres. Un événement Facebook prévoit une vérification. L'histoire est en fait partie de l'événement "Storm Area 51, They can't Stop All of Us", comprendre "Tempête zone 51, Ils ne peuvent pas nous arrêter". 1,3 million de personnes ont d'ores et déjà indiqué vouloir y participer, alors qu'1 million d'autres sont "intéressées".

Les gens ont peur

La ville de Rachel, dans le Nevada, est censée être le point de rencontre de l'événement. De quoi faire peur à cette bourgade d'ordinaire habitée par une centaine de personnes. "On a vraiment l'impression que cette page a créé un monstre", dit une femme. Une hôtelière surenchérit. "J'espère que tous ces gens ne viendront pas ici". Ce n'est pas du goût non plus de l'US Air Force. L'un des organisateurs a publié un texte sur Facebook se dédouanant de toute responsabilité.