La première armure d'Iron Man a été volée

Le costume rouge et or porté par Robert Downey Jr. au cinéma en 2008 a disparu d'un entrepôt.

Si vous voyez un homme volant rouge, qui envoie des lasers avec ses mains, appelez la police. Le LAPD, la police de Los Angeles, enquête sur la disparition du costume original d'Iron Man, porté par l'acteur Robert Downey Jr. dans le premier film Iron Man, sorti en 2008. Evalué à 325 000 dollars (275 000 euros), il a disparu d'un entrepôt où sont stockés des accessoires de cinéma, à Pacoima, en Californie, rapporte le Los Angeles Times (en anglais), mercredi 9 mai.

L'armure rouge et or a été volée "entre février et fin avril", selon le LAPD. Sa disparition a été signalée mardi, après qu'un employé a "vérifié par hasard l'entrepôt" et remarqué l'absence de l'armure de Tony Stark. "La police n'a aucune piste pour le moment", selon Esquire.

Sur Twitter, des internautes s'amusent donc à imaginer des suspects. Certains soupçonnent, avec humour, Ryan Reynolds, qui interprète DeadPool, d'autres désignent Tom Holland, qui joue le jeune Spider Man (qui se fait tout le temps réprimander par Iron Man dans les films les plus récents).

So... Iron Man’s original suit is missing from storage. I have a theory... @VancityReynolds what say you? pic.twitter.com/ozhjvqtVbm — Felipe [VooDoo 57] (@VooDoo_57) May 9, 2018