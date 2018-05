La "Fillette" de Picasso adjugée 115 millions de dollars : les enchères de la collection Rockefeller deviennent les plus chères de l'histoire

Avec des ventes atteignant près de 650 millions de dollars, les enchères de la prestigieuse collection Rockefeller sont devenues les plus chères de l’histoire. Elles s’étalent sur plusieurs séquences mais dès le premier soir, mardi 8 mai, les tableaux d’artistes européens que possédait le dernier grand héritier de la richissime famille ont suffi à pulvériser le record détenu jusque-là par la collection d’Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, partie pour 484 millions en 2009.

La maison Christie's avait annoncé une soirée à records. La promesse a été tenue. La vente a établi des records d’enchères pour plusieurs peintres. Le tableau qui ornait l’escalier de la maison de campagne des Rockefeller, Les Nymphéas en fleurs de Claude Monet, est parti pour plus de 84 millions de dollars. La vente a aussi signé un nouveau record pour une oeuvre d'Henri Matisse. L'Odalisque couchée aux magnolias, un tableau peint à Nice en 1923 a été cédé pour près de 81 millions de dollars.

