La Californie dévastée par un incendie sans précédent

Un monstre de feu est en train de dévorer la Californie (Etats-Unis). Un incendie, qui est d’ores et déjà considéré comme le plus grand incendie de l’histoire, a tué plus de 100 personnes. Étalé sur 115 000 hectares, il représente l’équivalent de Los Angeles.

Les riverains n’en reviennent pas : "Que dire, ça me rend malade, tout ce pourquoi ils ont travaillé toute leur vie est parti en une seconde", témoigne un homme. "C’est bouleversant, tant de gens ont perdu leur maison, neuf maisons ont brulé apparemment."

14 000 pompiers mobilisés



Attisé par le vent et la sécheresse, puis mêlé aux fortes chaleurs, l’incendie de Mendocino rejoint un autre feu, celui de Redding au Nord. Plus de 14 000 pompiers ont été mobilisés pour lutter contre les flammes alors que des renforts sont arrivés d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Plus au sud, près de Los Angeles, deux autres incendies ont pris. Au total, ce sont huit feux majeurs qui ravagent la Californie.

