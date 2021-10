L'ex-président américain Bill Clinton hospitalisé pour une infection

Il "se rétablit". L'ex-président américain Bill Clinton, 75 ans, a été hospitalisé en Californie pour une infection, a annoncé jeudi 14 octobre son porte-parole. "Mardi soir, le président Clinton a été admis au centre médical UCI pour être soigné pour une infection non liée au Covid. Il se rétablit, il est de bonne humeur et est incroyablement reconnaissant envers les médecins, les infirmières et le personnel qui lui ont prodigué d'excellents soins", a fait savoir Angel Ureña dans un communiqué sur Twitter.

Le porte-parole a également publié un communiqué des médecins de Bill Clinton, qui précisent que ce dernier a été hospitalisé "pour être suivi de près" et qu'il a reçu des antibiotiques par intraveineuse.

Une infection du sang

Président de 1993 à 2001, Bill Clinton a été hospitalisé après s'être senti fatigué mardi lors d'une visite en Californie. "Il reste à l'hôpital pour un suivi constant", ont-ils ajouté, évoquant une infection du sang. Après deux jours de traitement, "il réagit bien aux antibiotiques (...)Nous espérons qu'il rentrera bientôt chez lui", ont-ils poursuivi.

Selon CNN, la septicémie provenait d'une infection des voies urinaires qui s'était propagée au système sanguin de Bill Clinton.