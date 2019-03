A 21 ans, Kylie Jenner devient la plus jeune milliardaire de l'histoire

Grâce à sa ligne de cosmétiques, elle décroche la place de la plus jeune personne dont la fortune dépasse le milliard de dollars, selon le magazine américain "Forbes".

A 21 ans, Kylie Jenner est la plus jeune milliardaire "self-made" de l'histoire, selon le classement des personnes les plus riches du monde publié mardi 5 mars par le magazine américain Forbes. Kylie Jenner fait ainsi encore mieux que Mark Zuckerberg, l'inventeur de Facebook, qui avait deux ans de plus qu'elle lorsqu'il a atteint le stade du milliard.

Cette fortune repose sur sa marque de cosmétiques Kylie Cosmetics. La benjamine du clan Kardashian-Jenner vendait ses produits de maquillage uniquement en ligne depuis 2015, jusqu'à ce que le distributeur Ulta mette ses produits en vente dans un millier de magasins. Ses recettes ont, grâce à ce contrat, augmenté de 9% dans le courant de l'année passée.

Jeff Bezos reste la personnalité la plus riche du monde

La jeune femme, devenue mère en février, compte 110 millions de followers sur Instagram, ce qui fait d'elle l'une des 10 personnalités les plus suivies au monde sur ce réseau prisé des célébrités (Selena Gomez et Cristiano Ronaldo sont les deux premiers). Avec sept employés à plein temps seulement, Kylie Jenner témoigne d'un "nouveau modèle d'utilisation de la célébrité", souligne Forbes. "Au fond, tout ce que fait Jenner pour gagner tout cet argent, c'est utiliser son audience sur les réseaux sociaux".

Le classement général reste toutefois dominé par le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, toujours numéro 1 des personnalités les plus riches du monde, avec une fortune atteignant 131 milliards de dollars. Derrière lui, arrivent Bill Gates (96,5 milliards) et l'investisseur Warren Buffett (82,5 milliards de dollars).