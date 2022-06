Justice : verdict en faveur de Johnny Depp, Amber Heard condamnée

La liesse s’est emparée des personnes présentes devant le tribunal de Fairfax (Virginie) à l’énoncé du verdict. Johnny Depp, l’acteur star de Pirates des Caraïbes, a finalement été reconnu non coupable de violences conjugales envers Amber Heard, son ex-femme. Le soulagement de l’acteur est visible dans une publication sur les réseaux sociaux où il déclare : "Le jury me ramène à la vie (…), je me sens en paix désormais." Pour Amber Heard, c’est la douche froide. L’actrice était prostrée à l’annonce du jugement.



Un verdict aux lourdes conséquences

Cette défaite d’Amber Heard est assortie d’une sanction forte, car elle devra payer 15 millions de dollars de dédommagement à Johnny Depp pour diffamation. Bien que blanchi de certaines accusations, l’acteur est lui aussi condamné pour diffamation, mais il ne devra verser que 2 millions de dollars. L’actrice fait part de sa tristesse et d’un recul certain de la cause des femmes. Au terme d’un procès ultra-médiatisé dans lequel l’image de chacun a été fortement écornée, les deux acteurs vont essayer d'effectuer à nouveau leur métier.