Présidentielle américaine : la victoire de Joe Biden arrange-t-elle l'Elysée ?

En duplex de l'Elysée, Valérie Astruc évoque la réaction de l'Elysée à la victoire de Joe Biden. "Même si Emmanuel Macron ne connaît pas personnellement Joe Biden, il peut d'ores et déjà se réjouir de l'annonce faite par Joe Biden de signer l'accord de Paris sur le climat. Il sait aussi que leur relation sera plus courtoise, plus prévisible. On se souvient de ses liens tumultueux avec Donald Trump. Emmanuel Macron avait tenté de le séduire en l'invitant à Paris pour le 14 juillet. Il avait tenté de le raisonner, de le convaincre de cesser la guerre commerciale sur l'Europe, en vain", explique la journaliste.

"Un certain soulagement"

"Ce soir, à l'Elysée on sent un certain soulagement. On rappelle le lien indéfectible avec le grand allié mais il n'y a pas d'euphorie. 'On ne va pas passer subitement de la nuit à la lumière', me confiait un démocrate. Mais il sera forcément plus facile de travailler avec l'Amérique de Joe Biden qu'avec celle de Donald Trump", conclut Valérie Astruc en direct de l'Elysée.