Otan : les enjeux du sommet qui s’ouvre à Bruxelles

Le sommet de l’Otan s’ouvre lundi 14 juin, à Bruxelles, en Belgique, auquel participe pour la première fois le président américain Joe Biden. "Il y a des enjeux, mais aussi des images. La première est celle des retrouvailles entre Emmanuel Macron et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les relations entre la France et la Turquie, membre de l’Otan, sont plus que tendues depuis plusieurs mois, le numéro 1 turc s’étant notamment interrogé sur la santé mentale de son homologue français", rappelle le journaliste Jeff Wittenberg, en direct de Bruxelles.

Un Otan à "revivifier"

Joe Biden, arrivé en Belgique dimanche 13 mai, retrouvera lui aussi Emmanuel Macron, après le sommet du G7 auquel tous deux ont participé, au Royaume-Uni. "Le président américain veut revivifier l’Otan, qu’Emmanuel Macron avait jugé 'en état de mort cérébrale' il y a quelques mois. Il faut donc lui redonner un sens, 70 ans après sa création après le Seconde Guerre mondiale", conclut Jeff Wittenberg.