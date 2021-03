Le président américain Joe Biden accuse son homologue russe Vladimir Poutine d'être "un tueur"

Nouvelle étape dans la dégradation des relations entre les Etats-Unis et la Russie. Dans un entretien diffusé mercredi 17 mars, Joe Biden a dit penser que son homologue russe Vladimir Poutine était "un tueur", et a promis qu'il en paierait "le prix", provoquant immédiatement l'indignation de Moscou.

"Pensez-vous que c'est un tueur ?" La question de George Stephanopoulos, journaliste vedette de la chaîne américaine ABC, est directe, et la réponse du président des Etats-Unis ne laisse pas de place au doute : "Oui", a-t-il acquiescé dans cet entretien. "Vous verrez bientôt le prix qu'il va payer", a-t-il ajouté.

EXCLUSIVE: Pres. Biden told @GStephanopoulos that he agreed Russian President Vladimir Putin is a "killer" and will "pay a price" for interfering in U.S. elections. https://t.co/rIe2ms8sSv pic.twitter.com/VtAGCvF9hp