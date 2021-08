La déclaration de Joe Biden après les attaques meurtrières à Kaboul

"Nous vous pourchasserons et nous vous ferons payer", a affirmé Joe Biden, jeudi 26 août depuis Washington, à l'adresse des auteurs de l'attaque la plus meurtrière contre l'armée américaine en Afghanistan depuis 2011, qui a été revendiquée par le groupe Etat islamique (EI). Le président américain a ordonné aux responsables militaires "de développer des plans opérationnels pour frapper les cibles, la hiérarchie et les installations" de Daesh en Afghanistan. "Nous répondrons avec force et précision quand nous le déciderons, où et quand nous le choisirons", a-t-il souligné.

Plus aucun soldat américain le 31 août

En "ce jour sombre où notre cœur saigne", Joe Biden a salué les soldats tués qui étaient "des héros (...) engagés dans une mission dangereuse et altruiste pour sauver d'autres vies". Il a indiqué qu'il n'avait pas jusqu'ici de "preuve" d'une "collusion" entre les talibans et l'EI, deux groupes aux fortes divergences et qui se sont affrontés ces dernières années, dans l'organisation de cet attentat.

Malgré ce lourd bilan, le président américain a affirmé que les évacuations en Afghanistan se poursuivraient. "L'Amérique ne se laissera pas intimider", a-t-il assuré. "Nous ne nous laisserons pas décourager par des terroristes. Nous ne les laisserons pas arrêter notre mission. Nous poursuivrons l'évacuation." Il a aussi répété qu'il respecterait la date butoir du 31 août pour le retrait des troupes américaines d'Afghanistan.