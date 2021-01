L\'élection de Joe Biden, une bonne nouvelle pour les exportations ?

Dans l'exploitation d'Isabelle Pommier, productrice bio de Chablis dans l'Yonne, les taxes mises en place sur le vin ont fait chuter les ventes vers les États-Unis de 60%. "Évidemment, tout le monde souhaite une annulation des taxes, ce serait bien plus simple qu'on puisse retravailler comme avant. Ce qu'on vend actuellement aux États-Unis, ce sont des vins d'entrée de gammes", explique-t-elle. Comme le vin, plusieurs produits français ont été touchés par ces mesures prises par Donald Trump : le fromage, l'acier ou encore la maroquinerie.

Vers un apaisement des relations commerciales

"L'union européenne attend impatiemment un changement de climat politique" indiquait Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances dans une interview au New York Times le 19 janvier 2021. Joe Biden semble aussi jouer la carte de l'apaisement. "Je veux réparer la relation avec les Européens en matière de politique commerciale" annonçait-il. La situation devrait évoluer dans les prochains mois. "Tout le monde suppose qu'il n'y a rien à gagner à prolonger ces taxes douanières qui sont imposées de part et d'autre", confirme Sébastien Jean, économiste, au micro de France Télévisions.

