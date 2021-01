Kamala Harris va devenir la première femme vice-présidente des États-Unis

"Peut-être que je suis la première femme dans ce bureau, mais je ne serai pas la dernière", assurait Kamala Harris, la vice-présidente élue des États-Unis. Pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, une femme noire va être investie vice-présidente. "On l’a fait Joe, tu vas être le prochain président des États-Unis !", s’enthousiasmait-elle à l’annonce des résultats. Kamala Harris est née à Oakland en Californie, d’une mère indienne et d’un père jamaïcain. En 2003, elle devient la première femme afro-américaine procureur de San Francisco avant d’accéder au poste de sénatrice de Californie en 2007.

Franc-parler

Kamala Harris est rapidement reconnue pour sa pugnacité en commission d’enquête parlementaire. Avant d’être partenaires, Kamala Harris et Joe Biden ont été rivaux dans la course à l’investiture démocrate. Mais une fois ralliée, Kamala Harris tait ses critiques et devient colistière du candidat démocrate. A 56 ans, mariée à l’avocat Douglas Emhoff, Kamala Harris devrait marquer sa vice-présidence par son naturel et son franc-parler.

