Joe Biden va mettre plusieurs milliards de dollars sur la table pour relancer l'économie américaine

Joe Biden va mettre plusieurs milliards de dollars sur la table, ce qui représente 10 % du PIB des Etats-Unis. Un plan choc pour marquer la rupture avec la crise des mois précédents. Parmi ces aides, il y aura 2 000 dollars alloués aux ménages, contre 600 dollars auparavant. Joe Biden veut aussi augmenter les allocations de chômage exceptionnelles qui passeront de 300 à 400 dollars. Enfin, le salaire minimum va également augmenter en passant de 7,25 à 15 dollars l'heure. Il y aura aussi un deuxième plan qui devrait créer de l'emploi avec 18 millions de postes à la clé. Au total, le plan coûtera 2 000 milliards de dollars étalés sur tout le mandat.

Restaurer la confiance avec les alliés

La politique commerciale avec la Chine est très importante aussi. Mais dans son camp, on a déjà tranché : "Nous devons nous attaquer aux pratiques illégales, abusives et injustes de la Chine", a prévenu Janet Yellen, la conseillère au Trésor. La méthode devra également changer. Washington ne fera plus cavalier seul pour montrer qu'ils ont besoin de leurs alliés.