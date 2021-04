Joe Biden prévoit un plan de 2 000 milliards de dollars pour relancer l’économie américaine

Le président américain a présenté un plan de 2 000 milliards de dollars pour moderniser les infrastructures du pays. Pour le financer, Joe Biden compte taxer plus fortement les entreprises.

Des routes sans bitume en pleine agglomération, des ponts rouillés qui traversent la capitale Washington ou qui s’effondrent, car en trop mauvais état. C’est l’autre face de l’Amérique et Joe Biden promet de réparer le pays. "Avec ce plan, on ne fait pas dans la demi-mesure, c’est l’investissement d’une génération (…) C’est le plus grand plan pour l’emploi depuis la Seconde Guerre mondiale", affirme le président, mercredi 31 mars.

Augmentation de l’impôt sur les sociétés

Le plan de 2 000 milliards de dollars consacrera 620 milliards pour reconstruire 32 000 km de routes et réparer 10 000 ponts à travers le pays. Le plan prévoit aussi sur huit ans des investissements dans le logement, les énergies vertes et les véhicules électriques. L’enjeu est de rester compétitif par rapport, notamment, à la Chine. Pour financer ce plan, la Maison Blanche va augmenter l’impôt sur les sociétés, de 21 à 28%, exactement à l’inverse de ce qu’a fait Donald Trump pendant son mandat.