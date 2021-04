Joe Biden : les Américains favorables au plan famille ?

C'est une image extrêmement forte : celle du président des Etats-Unis Joe Biden lors de son discours au Congrès mercredi 28 avril. Il était entouré de deux femmes : sa vice-présidente Kamala Harris et la présidente de la chambre des représentants Nancy Pelosi. Dans son discours, Joe Biden a fait de la lutte contre les inégalités sa priorité.

Quand il s'avance mercredi 28 avril devant un Congrès aux rangs clairsemés, Joe Biden sait qu'il va marquer l'histoire de son pays. Derrière lui se tiennent deux femmes : sa vice-présidente Kamala Harris et la présidente de la chambre des représentants Nancy Pelosi. Pendant une heure, le président des États-Unis déroule un grand plan d'aides aux familles. "Ce plan va donner aux familles un système de garde abordable et de qualité. Ce plan aidera 65 millions d'enfants et nous diviseront par deux la pauvreté infantile", a-t-il déclaré.



Un tournant social

Aujourd'hui, aux États-Unis, seuls les plus favorisés peuvent accéder aux écoles maternelles. Un meilleur accès aux écoles maternelles, 12 semaines de congés maladie au niveau fédéral, deux années gratuites offertes par l'État dans certaines universités : c'est un tournant social que veut Joe Biden, et que les Américains ont bien entendu. L'opposition républicaine voit dans ce plan de l'assistanat.