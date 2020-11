Joe Biden élu président des Etats-Unis : "C'est le rêve américain d'une autre époque", selon la journaliste Sonia Dridi

L'accession à la présidence de Joe Biden, "c'est vraiment le rêve américain, mais c'est aussi le rêve américain d'une autre époque", a déclaré sur franceinfo dimanche 8 novembre Sonia Dridi, journaliste, correspondante à Washington, et autrice de Joe Biden, le pari de l’Amérique anti-Trump. Alors qu'il était considéré comme fini au début des primaires, Joe Biden a réussi à accéder à "son rêve d'adolescent".

>>> Election américaine : Joe Biden se pose en rassembleur des Etats-Unis, alors que Donald Trump n'a toujours reconnu sa défaite

franceinfo : Au début des primaires, Joe Biden était considéré comme fini. Comment a-t-il pu renverser la tendance ?

Sonia Dridi : Surtout au début de ces primaires après le caucus de l'Iowa en février 2020, c'est quand même un ancien vice-président connu dans le Parti démocrate. Et là, Joe Biden arrive en quatrième position derrière des candidats beaucoup moins connus comme Pete Buttigieg. Et c'est vrai que c'est vraiment un échec pour Joe Biden et beaucoup enterrent presque sa carrière politique. En fait, il va être sauvé entre guillemets en Caroline du Sud grâce aux votes des Afro-Américains, d'ailleurs, à qui il a rendu hommage hier soir, dans son premier discours en tant que président élu. Et c'est grâce à la Caroline du Sud qu'il a remonté la pente. Et puis, il y a eu le Super Tuesday, un jour pendant lequel quatorze États votent. Et là, ça a été vraiment son retour. Mais c'est vrai que beaucoup ne pariaient plus vraiment sur sa candidature en début d'année.

C'est donc sa victoire en Caroline du Sud qu'il le remet en selle ?

Tout à fait. Il est notamment aidé par un élu très connu en Caroline du Sud, Jim Clyburn. C'est un faiseur de rois dans l'État. Il est très connu du Parti démocrate. C'est un élu noir qui avait déjà boosté à l'époque la campagne de Barack Obama et il dit à ses les électeurs en Caroline du Sud, "il faut voter pour Joe Biden. Vous le connaissez. Surtout lui, ils nous connaient". Joe Biden toute sa vie a quand même œuvré pour le droit des Afro-Américains, et c'est vraiment grâce à cet État, en effet, qu'il devient un survivant et qu'il arrive à finir sa campagne des primaires.

Joe Biden ne représente-t-il pas un peu "l'ancien monde" ?

C'est vrai que Joe Biden, c'est le candidat d'une autre époque. Son accession à la présidence, c'est vraiment le rêve américain, mais c'est aussi le rêve américain d'une autre époque. Joe Biden s'est battu toute sa vie pour accéder à la Maison-Blanche. C'est son rêve d'adolescent. Il vient de la classe moyenne, son père était vendeur de voitures. Mais c'est assez ironique et étonnant qu'il y arrive à 77 ans. Quand il sera investi, il aura 78 ans. C'est son troisième coup d'essai et finalement, il a réussi en 2020 à être élu. Mais c'est aussi avant tout un candidat par défaut. Finalement, la conjoncture actuelle a beaucoup aidé Joe Biden, que ce soit avec la crise économique, les tensions raciales, les Américains avaient besoin de quelqu'un qui a de l'empathie.

Avec quel socle politique il va gouverner ?

Il n'a pas vraiment de socle idéologique. Il s'est beaucoup adapté dans sa carrière. C'est un opportuniste en politique, comme beaucoup. Cela lui a été reproché par le passé lors de ses deux premières candidatures à la présidentielle. "On ne sait pas trop ce que Joe Biden veut". Son programme, au départ, c'était vraiment d'être l'antidote à Donald Trump. Ensuite, il a été piocher des idées dans les programmes de ses anciens rivaux comme Bernie Sanders, beaucoup plus gauche. Il est entouré par beaucoup de conseillers qui étaient déjà là au temps de l'administration Obama, donc des conseillers qui vont adopter une politique étrangère assez semblable sur certains points. Ils veulent le retour dans l'accord de Paris sur le climat, ressusciter l'accord nucléaire avec l'Iran. Il est poussé par la jeune garde du Parti démocrate à s'entourer de conseillers plus jeunes, à nommer des personnes plus jeunes dans son administration. On va voir s'il va réaliser ce souhait des jeunes progressistes.