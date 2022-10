Guerre en Ukraine : Joe Biden alerte sur les risques d'"apocalypse nucléaire"

Pour Joe Biden, les menaces de Vladimir Poutine concernant l’éventuel usage de l’arme nucléaire sont à prendre au sérieux. Pour preuve, les mots forts employés par le président des Etats-Unis. "Joe Biden a employé des mots extrêmement forts. Il a dit que le monde n'avait jamais été aussi près d'un Armageddon que depuis 60 ans, quand il y avait eu la crise des missiles de Cuba. Il dit que l’on est revenus à ce point, juste au bord, peut-être, d'une guerre nucléaire, avec évidemment les sous-entendus de Vladimir Poutine qui pourrait utiliser une arme nucléaire, notamment une arme tactique sur l'Ukraine", explique Loïc de la Mornais en direct de Washington.

De fortes représailles en cas d'attaque nucléaire

"Joe Biden a dit qu'il connaissait bien Vladimir Poutine qu'il avait rencontré à plusieurs reprises et qu'effectivement, face aux sous-performances de l’armée russe en Ukraine, il se sentirait acculé et donc pourrait utiliser une arme nucléaire. La Maison-Blanche a cependant précisé que les services de renseignement américains n'avaient aucune indication d'une montée en puissance de l'alerte nucléaire côté russe", poursuit-il. "Ici, un certain nombre d'experts militaires estime que cela pourrait déclencher, en représailles, des frappes américaines sur toute la flotte russe, sur toutes les bases russes en Ukraine ou encore même l'élimination personnelle et physique de Vladimir Poutine", souligne Loïc de la Mornais.