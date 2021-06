Europe : "La crise nous a fait comprendre que notre destin est entre nos mains", estime Thierry Breton

Joe Biden rencontre, mardi 15 juin, les dirigeants européens à Bruxelles (Belgique). "L'Amérique est de retour", a affirmé le président américain, qui veut renouer les liens avec l'Europe, après cinq années houleuses avec son prédécesseur. "Les relations se sont nettement apaisées avec les États-Unis depuis l'avènement de l'administration Biden, mais l'Amérique reste l'Amérique. Cette crise nous a fait prendre conscience, à nous autres Européens, que notre destin est entre nos mains. Nous avons un jeu d'alliances, des partenaires, les États-Unis sont nos alliés et le resteront", souligne Thierry Breton, en direct dans les "4 Vérités" de France 2 depuis Bruxelles, mardi 15 juin.

Autre enjeu d'importance entre l'Europe et les États-Unis, les taxes douanières font l'objet de discussions "depuis longtemps", assure le commissaire européen chargé du commerce. "Je ne sais pas si nous allons conclure ce dossier durant ce sommet, mais on avance, et on espère pouvoir continuer à avancer sur les volets de l'aéronautique et de l'acier qui ont empoisonné nos relations", reconnaît Thierry Breton, qui souhaite désormais pouvoir "passer à autre chose" rapidement.

La position de l'Europe face à la Chine

En parallèle, Joe Biden veut ramener l'Europe dans un bras de fer avec la Chine, comme il l'a fait savoir lors de sommet de l'Otan, le 14 juin. Va-t-elle alors devoir choisir son camp ? "L'Europe est une très grande puissance économique, industrielle, c'est le premier marché au monde actuellement, ce qui, effectivement, attise les convoitises. Nous avons des partenariats importants avec les États-Unis et avec la Chine, mais nous savons très bien où nous nous situons. Nous ne sommes ni naïfs ni dupes", affirme Thierry Breton.