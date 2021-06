États-Unis/Europe : Joe Biden en tournée pour consolider les liens

Joe Biden est arrivé à Londres, mercredi 9 juin, pour commencer sa tournée européenne. L’occasion pour la rédaction du 23h de revenir sur les relations, parfois tumultueuses, entre les États-Unis et la France.

Mercredi 9 juin, Joe Biden a atterri à Londres (Royaume-Uni), point de départ de sa tournée en Europe, qui vise notamment à consolider les liens avec son pays. Des relations qui ont oscillé au fil des décennies entre les deux parties. En 1947, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis aident l’Europe à se relever économiquement, pour ne pas basculer dans le giron soviétique. Un soutien sans faille qui se poursuivra durant toute la Guerre froide, symbolisé par la phrase de John Kennedy en 1963, à Berlin (Allemagne) : "Ich ben ein Berliner." L’élan s’essouffle cependant après la chute du mur, même si en 1994, Bill Clinton vient sous la porte de Brandebourg promettre le maintien des G.I. sur le sol européen.

L’Europe, "meilleur partenaire" des États-Unis

En 2003, la riposte injustifiée des États-Unis contre l’Irak après le 11-Septembre creuse le fossé entre l’Europe et le pays de l’Oncle Sam. À Paris, Rome (Italie), Barcelone (Espagne), Londres (Royaume-Uni), des millions de personnes défilent et certains leaders du Vieux Continent vont même se désolidariser de Washington. Quelques années plus tard, en 2008, Barack Obama fait toutefois espérer le retour de la lune de miel, en déclarant, alors qu’il n’est encore que candidat à la présidentielle américaine : "L’Amérique n’a pas de meilleur partenaire que l’Europe. Maintenant, il est temps de bâtir de nouveaux ponts à l’intérieur du globe, aussi solide que celui qui nous relie des deux côtés de l’Atlantique."