États-Unis : une première juge noire à siéger à la Cour Suprême ?

C. Guttin

Une décision hautement symbolique. Ketanji Brown Jackson pourrait devenir la première femme noire à accéder à la plus haute juridiction des États-Unis : la Cour Suprême. ​Quatre jours d’audition sont prévus. Et elles s’annoncent moins houleuses que celles de ses prédécesseurs, les Républicains ne voulant pas se risquer à attaquer une figure historique en devenir. De plus, les 6 juges conservateurs conserveraient la majorité.

Joe Biden, trop laxiste ?

L’enjeu est d’attaquer la politique de Joe Biden, à travers sa candidature, à sept mois des élections mi-mandat. Il est reproché au président des États-Unis son laxisme, notamment sur certaines peines pénales infligées jugées trop légères. Pour les Républicains, il s’agit de gagner des points du côté de l’extrême droite. À l’inverse, Ketanji Brown Jackson a répondu qu’elle serait totalement indépendante et qu’elle exercerait son métier en toute impartialité.