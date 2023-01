États-Unis : les documents confidentiels retrouvés dans la résidence de Joe Biden le plongent dans la tourmente

Joe Biden est en ce moment dans la tourmente, après la découverte de six nouveaux documents confidentiels dans sa résidence américaine du Delaware, comme l'explique la journaliste Camille Guttin, correspondante de France Télévisions à Washington, lundi 23 janvier.

Six nouveaux documents confidentiels ont été découverts dans la résidence américaine du Delaware de Joe Biden. "La découverte de nouveaux documents confidentiels au domicile de Joe Biden risque de peser lourd pour le président américain. Ce qui apparaissait au départ comme une simple maladresse est en train de devenir un véritable scandale politique ici", explique la journaliste Camille Guttin, correspondante de France Télévisions à Washington (États-Unis), lundi 23 janvier.



"Les critiques pleuvent"

"Les critiques pleuvent dans les deux camps. Pour les démocrates, on estime que c'est la stature du président américain qui est en train d'être entachée. Joe Biden avait pourtant promis de faire revenir plus de transparence dans le pays après les années Trump. Pour les républicains, on fait la comparaison avec un scandale historique ici : le scandale du Watergate. Ce qui est sûr et certain, c'est que Joe Biden risque de payer le prix fort auprès des Américains. Beaucoup estiment déjà ne plus lui faire confiance, que sa crédibilité est entachée", ajoute Camille Guttin.