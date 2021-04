Etats-Unis : Joe Biden retarde son projet d'augmenter le nombre de réfugiés autorisés sur le sol américain, les démocrates s'indignent

Tollé chez les démocrates. Joe Biden a retardé vendredi 16 avril son projet d'une augmentation importante du nombre de réfugiés admis aux Etats-Unis. Il veut conserver pour l'instant le plafond historiquement bas de 15 000 personnes fixé par Donald Trump. Une décision motivée par le besoin de "reconstruire" le programme d'admission de réfugiés, a annoncé vendredi son conseiller pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, sur Twitter.

Cette décision a suscité de vives critiques au sein de son camp. Ainsi, la députée de l'aile gauche du Parti démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a dénoncé un choix "absolument inacceptable". "Biden a promis d'accueillir les immigrés, et les gens ont voté pour lui sur la base de cette promesse. Conserver les politiques xénophobes et racistes de l'administration Trump" est "tout simplement mal", a-t-elle protesté sur Twitter.

Completely and utterly unacceptable. Biden promised to welcome immigrants, and people voted for him based on that promise.



Upholding the xenophobic and racist policies of the Trump admin, incl the historically low + plummeted refugee cap, is flat out wrong.



Keep your promise. https://t.co/A82xYf1XpR