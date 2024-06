États-Unis : Joe Biden invité à renoncer à l'élection présidentielle jusque dans son camp Durée de la vidéo : 2 min États-Unis : Joe Biden invité à renoncer à l'élection présidentielle jusque dans son camp États-Unis : Joe Biden invité à renoncer à l'élection présidentielle jusque dans son camp (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - C. Guttin, A. Sangouard, Z. Boughzou France Télévisions

La prestation très difficile de Joe Biden lors du débat l'opposant à l'autre candidat à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump, n'en finit plus de l'affaiblir. L'influent média The New York Times, proche du parti démocrate, a lui-même appelé le président à renoncer.

Un candidat dynamique qui esquisse même quelques pas de danse. Voilà l’image que Joe Biden veut renvoyer à ses partisans. Lors de son meeting, vendredi 28 juin, en Caroline du Nord, le candidat démocrate s'est voulu rassurant et s'est dit prêt pour un second mandat : "Je ne marche pas aussi facilement qu’avant. Je ne parle pas aussi bien qu’autrefois, je ne débats pas aussi bien, mais je sais ce que je fais". Car Joe Biden veut faire oublier sa prestation désastreuse dans le débat qui l’a opposé à Donald Trump. Pendant 90 minutes, le président américain avait l’air perdu et affaibli, au point de ne pas réussir à finir ses phrases. Un changement de dernière minute ? Depuis, toutes les chaînes de télévision s'interrogent. Joe Biden doit-il continuer la course ? Le prestigieux journal à tendance démocrate, le New York Times, appelle le candidat à abandonner. De quoi alimenter le doute même chez ses soutiens. Légalement, il est encore possible de changer de candidat mais politiquement, cela s’avère compliqué à quelques mois de l’élection présidentielle. Un risque que le parti démocrate n’est peut-être pas prêt à prendre selon les experts. Dans les prochains mois, Joe Biden devra conquérir le vote de ceux qui doutent.

