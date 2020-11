Etats-Unis : Joe Biden a déjà beaucoup de travail

Joe Biden va rester dans son fief de Wilmington (Delaware) car il n’aura pas de logement à Washington avant le 20 janvier. Dès son premier jour de présidence, le président élu des Etats-Unis va faire revenir le pays dans l’accord de Paris et l’OMS. Avec Kamala Harris, sa présidente, il est en train de former une cellule de choc pour lutter contre le coronavirus avec les plus grands scientifiques du pays.

Un consensus complexe à trouver

Joe Biden va constituer aussi son futur gouvernement et ce ne sera pas si facile. Il a été élu par des républicains modérés jusqu’à la gauche la plus radicale. Il va falloir rassembler tout ce monde. Un ancien candidat à la Maison Blanche en 2012 pourrait devenir secrétaire d’Etat. Il faudra aussi donner des gages à Bernie Sanders et Elizabeth Warren, ses concurrents démocrates aux primaires.



