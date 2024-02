Etats-Unis : Joe Biden, 81 ans, est "apte" à assurer ses fonctions, selon son médecin

Il est le plus vieux président en exercice de l'histoire américaine. Joe Biden a passé sa visite médicale de routine, mercredi 28 février, au moment où son âge interroge sur sa capacité à gouverner, des doutes volontiers exploités par l'opposition républicaine. Le dirigeant démocrate reste "apte" à exercer ses fonctions et n'a pas connu d'évolution significative de son état de santé, a déclaré son médecin à l'issue de cet examen médical. Joe Biden "continue d'être apte à exercer ses fonctions et assure pleinement toutes ses responsabilités sans aucune dispense ou aménagement", a assuré Kevin O'Connor.

Mercredi matin, le président américain a passé 2h30 à l'hôpital militaire Walter Reed, dans la banlieue de Washington (Etats-Unis), pour cette visite médicale annuelle. Il s'agit de la dernière avant l'élection présidentielle du 5 novembre. Les médecins "pensent que j'ai l'air trop jeune", a plaisanté le démocrate, interrogé par des journalistes sur ce bilan médical. En février 2023, le Dr O'Connor avait conclu que Joe Biden était "en bonne santé", "vigoureux" et "apte" à remplir ses fonctions. Il s'était alors fait retirer une "petite" lésion cancéreuse de la peau.

Une majorité d'Américains préoccupés par le sujet

Le démocrate se présente pour un second mandat, à la fin duquel il aurait 86 ans. Il est quasiment assuré de faire face, lors du scrutin en novembre, à son prédécesseur Donald Trump, 77 ans. Images d'un président trébuchant sur des marches d'escalier, propos confus lors de discours et soupçons de perte de mémoire... La capacité de Joe Biden à gouverner jusqu'au bout d'un second mandat pose question au sein de l'électorat américain, et entame ses chances de réélection.

Donald Trump, quasi assuré de remporter l'investiture du Parti républicain pour novembre, surnomme son adversaire "Joe l'endormi" et ne cesse de se moquer de sa démarche hésitante. "Biden n'est pas trop vieux, il est trop incompétent !", a récemment écrit l'ancien président, qui n'est pas lui-même exempt de lapsus ou de confusions dans ses discours.

Dans un sondage de la chaîne NBC, 76% des électeurs interrogés se disent préoccupés par la capacité physique et mentale de Joe Biden à effectuer un second mandat, contre seulement 48% s'agissant de Donald Trump.