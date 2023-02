Etats-Unis : Joe Biden, 80 ans, est "en bonne santé" selon son médecin, après une visite médicale très attendue

Le président le plus âgé de l'Histoire américaine ne présente que des affections sans gravité majeure.

Un octogénaire en pleine forme. Joe Biden est "en bonne santé", "vigoureux" et "apte" à remplir ses fonctions de président des Etats-Unis, a conclu son médecin, jeudi 16 février. Le praticien Kevin O'Connor, qui le suit depuis plus d'une dizaine d'années, a conduit une série d'examens, dont en particulier "un examen neurologique extrêmement détaillé", selon le rapport rendu public par la Maison Blanche.

Il note qu'une "lésion" a été prélevée de la poitrine du président et fera l'objet d'une biopsie. Mais pour le reste, Joe Biden, président le plus âgé de l'Histoire américaine, ne présente que des affections sans gravité majeure, traitées par trois médicaments sur ordonnance, a détaillé le médecin.

Joe Biden, malgré des sondages peu reluisants, répète depuis un certain temps qu'il a "l'intention" de se présenter, et donc d'affronter peut-être son prédécesseur Donald Trump, déjà officiellement en course. Mais il a assuré, il y a quelques jours à peine, n'avoir pas pris de décision "définitive".