DIRECT. Afghanistan : Valérie Pécresse souhaite "privilégier l'accueil" des réfugiés dans les pays alentour

: Il est en désaccord avec Valérie Pécresse. "Il faut pouvoir accueillir les personnes qui fuient les persécutions des talibans. C'est la convention de Genève, c'est le droit d'asile", a réagi sur franceinfo Julien Bayou, secrétaire national EELV. "La France a été longtemps terre d'accueil pour les exilés et tant Emmanuel Macron que Valérie Pécresse tournent le dos à la fonction et à ces valeurs républicaines. Je m'inquiète que la France puisse reconnaître ce régime" des talibans, a-t-il ajouté.

: Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France et candidate à l'élection présidentielle a plaidé pour "privilégier l'accueil des personnes déplacées" dans les pays bordant l'Afghanistan, balayant tout "accueil inconditionnel" en France. "Il faut privilégier l'accueil des personnes déplacées sur zone", a-t-elle souligné sur RTL. "Il faut travailler avec les pays qui entourent l'Afghanistan, notamment les anciennes Républiques soviétiques", comme l'Ouzbékistan ou le Tadjikistan, "pour voir avec l'ONU si on ne peut pas organiser l'accueil temporaire des personnes réfugiées", a-t-elle insisté.

: Bonjour , je pense que vous devez parler de Nilofar Bayat ? L'ancienne capitaine de l'équipe paralympique de basket afghane est arrivée en Espagne, où elle a pu se réfugier avec son mari. "Nous avons tout perdu, nous n'avons rien", explique-t-elle dans une interview au Guardian (en anglais).

: Bonjour FI ! A-t-on des nouvelles de l'athlète paralympique afghane qui avait lancé un appel à l'aide car elle ne pouvait sortir de son pays pour se rendre à Tokyo ?Bonne journée

: Sur Twitter, l'ambassadeur français en Afghanistan, David Martinon, annonce que la France et l'armée américaine ont "pu faire entrer dans l'aéroport de Kaboul 260 collaborateurs de la délégation de l'Union européenne". Ces derniers sont "accueillis dans la zone d'attente de l'ambassade de France avant l'embarquement".

Deux mois après les dernières recherches du corps d'Estelle Mouzin, les fouilles vont reprendre lundi 30 août dans les Ardennes en présence de Monique Olivier, a appris franceinfo de sources concordantes. Il s'agira là de la septième et dernière campagne de recherche du corps de la petite fille de 9 ans, enlevée le 9 janvier 2003 à Guermantes en Seine-et-Marne.



• Une enquête a été ouverte après les incidents qui ont conduit à l'interruption du match de Ligue 1 entre Nice et Marseille hier soir, selon le parquet de Nice.Le match de Ligue 1 Nice-Marseille a été définitivement arrêté hier soir après une heure et demie d'interruption.

: Un garde afghan a été tué lors d'un échange de tirs ce matin à l'aéroport de Kaboul, entraînant l'intervention des forces allemandes et américaines, a annoncé l'armée allemande. "Il y a eu un échange de coups de feu entre des gardes afghans et des assaillants non identifiés à la porte nord de l'aéroport de Kaboul. Un garde afghan a été tué et trois autres blessés", a expliqué l'armée allemande sur son compte Twitter.

: Action contre la faim va reprendre ses activités, "encouragée" par les talibans, selon son président. "Les circonstances nous semblent favorables", explique Pierre Micheletti à franceinfo qui ajoute que dans les faits, le dialogue était engagé "bien longtemps" dans certains sites où le pouvoir avait déjà basculé.

: Face au chaos des évacuations à Kaboul et sous pression de ses alliés, Joe Biden a ouvert la porte à un maintien des soldats sur place au delà de la date prévue du 31 août. "Il y a des discussions en cours entre nous et l'armée au sujet de la prolongation. Nous espérons ne pas avoir à prolonger, mais il y aura des discussions, je suppose, sur l'état d'avancement du processus" d'évacuation, a déclaré le président américain hier soir.

: En 20 ans, le PIB a explosé, mais également les inégalités et la pauvreté. Certains progrès socio-économiques sont néanmoins à noter, avec notamment la scolarisation des jeunes filles.













: Depuis l'intervention américaine en 2001, vingt années de guerre ont fait plus de 170 000 morts, dont près d'un tiers de civils, et ont forcé des millions d'Afghans à quitter leur territoire d'attache.





: Les talibans sont revenus au pouvoir le 15 août dernier, près de 20 ans après en avoir été chassés. Pour saisir comment le pays a évolué pendant ces deux décennies, on fait le point en infographies.



: Une sixième rotation du pont aérien mis en place par l'armée française pour exfiltrer les Français et certains Afghans de Kaboul tombée aux mains des talibans a permis l'arrivée dimanche soir à Paris de 250 personnes.

Le président américain Joe Biden espère toujours que les opérations d'évacuations à Kaboul pourront être terminées avant le 31 août, la date fixée par son gouvernement pour le retrait complet des troupes américaines en Afghanistan. "Nous espérons que nous ne devrons pas prolonger", a-t-il déclaré, tout en laissant la porte ouverte à une extension.



• Le match de Ligue 1 Nice-Marseille a été définitivement arrêté après une heure et demie d'interruption. L'incident a commencé à la 75e minute quand le joueur de l'OM Dimitri Payet a renvoyé vers la tribune des supporters de Nice une des nombreuses bouteilles en plastique qu'il recevait à chaque fois qu'il allait tirer un corner. Les joueurs marseillais ont refusé de reprendre le jeu.





• La tempête tropicale Henri, accompagnée de forts vents et d'intenses précipitations, a touché terre sur les côtes du nord-est des Etats-Unis, ont annoncé les services météorologiques américains. Plus de 100 000 habitants de la région se retrouvent sans électricité.





Le bilan du séisme qui a ravagé Haïti le 14 août s'est alourdi avec l'annonce par les autorités dimanche du décès d'au moins 2 207 personnes dans le sud-ouest du pays des Caraïbes où l'aide parvient lentement aux sinistrés.