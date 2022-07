Diplomatie : le retour en grâce de l’Arabie saoudite

C’est un voyage en forme de renoncement à certains grands idéaux. Le président américain arrive à Jeddah, en Arabie saoudite, vendredi 15 juillet. Il va y rencontrer le sulfureux prince héritier. Entre Joe Biden et Mohammed Ben Salmane, c’est le retour en grâce du paria. L’ombre sanglante de l’affaire Khashoggi, journaliste saoudien assassiné en Turquie au consulat d’Arabie saoudite, empoisonne les relations avec l’Amérique depuis quatre ans.

Ouvrir le robinet à pétrole

Donald Trump avait laissé passer, pas Joe Biden. Avant lui, Emmanuel Macron avait déjà rencontré le prince héritier en décembre dernier. Réconciliation forcée, l’Arabie saoudite est une puissance énergétique incontournable, et depuis, la guerre en Ukraine a renforcé sa position, alors que les prix du pétrole et l’inflation s’envolent. Joe Biden va donc demander aux Saoudiens et à leurs alliés dans le Golfe d’ouvrir le robinet à pétrole, et d’augmenter la production. En échange, les États-Unis devraient sans doute renforcer les ventes d’armes aux Saoudiens, et être plus durs avec leurs adversaires Houthis au Yémen.