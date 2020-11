"Dans le Minnesota, il est illégal de dormir nu" : un livre illustré recense ces drôles de lois américaines

Passionné des États-Unis, Mickaël Mamou a imaginé ce livre avec son ami illustrateur Jean-Luc Valéra. L'Amérique et ses drôles de lois répertorie quelques 200 lois aussi absurdes que vraies.

Trump ou Biden ? C'est ce mardi 3 novembre que se déroule l'élection présidentielle américaine. L'occasion de faire un clin d'oeil humoristique à ce pays grâce à un Tarnais, Mickaël Mamou, qui vient d'écrire un ouvrage intitulé L'Amérique et ses drôles de lois. Des textes parfaitement authentiques parfois invraisemblables.

Interdiction de lécher un crapaud à Los Angeles !

Cet ouvrage de Mickaël Mamou recense le meilleur des lois américaines, qu'elles soient amusantes, absurdes ou... stupides. Ainsi apprend-on qu'il est interdit de siffler sous l'eau en Oregon, qu'il est prohibé de lécher les crapauds en Californie ou encore que dormir nu est parfaitement illégal au Minnesota ! Au total, plus de 200 lois 100% authentiques que l'auteur tarnais a découvert au cours de ses nombreux voyages aux États-Unis.



Extrait du livre de Mickaël Mamou "L'Amérique et ses drôles de lois" (France 3 Albi)

Son recueil, très documenté, lui a demandé deux ans de travail. "Il fallait trouver les lois et ensuite trouver la référence qui prouve qu'elles existaient vraiment", explique Mickaël Mamou. Au terme de ses recherches, il propose à son ami illustrateur Jean-Luc Valera de laisser sa petite griffe dans cette aventure insolite. Chaque loi est ainsi accompagnée d'un dessin humoristique. "Pour un artiste, c'est vraiment du miel, toutes ces lois sont tellement farfelues, j'ai foncé", se réjouit l'illustrateur.

Cet ouvrage de 64 pages concocté à deux mains n'est que le premier d'une série sur les bizarreries de notre monde.

"L'Amérique et ses drôles de lois" de Mickaël Mamou et Jean-Luc Valera aux éditions Royal Art & Co.