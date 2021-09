Crise des sous-marins : pour Joe Biden, l’Europe doit renforcer sa défense

L’échange téléphonique entre le président américain, Joe Biden et son homologue français, Emmanuel Macron, va-t-il permettre l’apaisement de la situation entre les deux pays. « Il va y avoir une confiance à regagner dans les mois et les années à venir. La conversation a eu lieu à la demande de Joe Biden et les deux présidents ont admis que des consultations ouvertes entre alliés auraient permis d’éviter cette situation, une certaine manière pour les Américains de s’excuser sans vraiment le dire », explique Loïc de la Mornais, journaliste à France Télévisions, fait le point sur la situation en duplex depuis New-York.



Retour de l’ambassadeur français aux États-Unis

Philippe Étienne, ambassadeur de France aux États-Unis, va regagner son poste à Washington dès la semaine prochaine. « Ici, aux Nations Unies à New-York les discussions vont pouvoir reprendre. Le ministre des Affaires Etrangères, Jean-Yves Le Drian, devrait rencontrer son homologue américain, Antony Blinken, avec moins de pression. Enfin, les États-Unis ont dit qu’il était nécessaire que les Européens renforcent sa défense avec une défense plus performante, un signal direct à Emmanuel Macron », ajoute Loïc de la Mornais.