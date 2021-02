"Comment allez-vous, Michele ?" : quand Joe Biden téléphone à une Américaine qui vient de perdre son travail

"Comment allez-vous, Michele ?" C'est ainsi que commence une série de "conversations" avec des Américains ordinaires que le nouveau président des Etats-Unis a inaugurée, samedi 6 février. Dans le premier épisode, mis en ligne sur Twitter, Joe Biden appelle une femme qui a perdu son emploi en raison de la pandémie de Covid-19.

Last year, Michele lost her job because of the pandemic. I recently gave her a call to hear her story and discuss how my American Rescue Plan will help families like hers. pic.twitter.com/SAqM2GytPf