Commémorations : journée de deuil aux États-Unis, vingt après les attentats du 11-septembre

Les États-Unis d'Amérique célèbrent, ce samedi 11 septembre 2021, le "triste" vingtième anniversaire des attentats du World Trade Center à New York. Agnès Vahramian, journaliste à France Télévisions en direct de New York, fait un point sur la tenue des commémorations.

Joe Biden, le 46e président de l'histoire des États-Unis, présidera, ce samedi 11 septembre, les cérémonies du vingtième anniversaire des attentats du World Trade Center à New York (États-Unis). "La puissance de cette commémoration va s'incarner dans les six moments de silence que respectera l'Amérique aux heures exactes où les quatre avions ont percuté le World Trade Center, le Pentagone, le champ de Pennsylvanie et au moment précis où les deux tours jumelles se sont effondrées", explique Agnès Vahramian, journaliste à France Télévisions en direct de New York (États-Unis).

Les anciens présidents des États-Unis présents à New York

Après ces moments de silence, les Américains se retrouveront autour des bassins, à l'ancien emplacement des tours pour égrener les noms des 2977 victimes. "Le seul discours officiel sera celui de Georges Bush alors que Joe Biden a fait une vidéo. Le couple Obama sera lui aussi présent, mais ils ne prendront pas la parole", ajoute la journaliste depuis New York (États-Unis).