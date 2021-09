Afghanistan : Joe Biden se justifie après le retrait des troupes américaines

Mardi 31 août, Joe Biden a acté la fin de la guerre en Afghanistan, après vingt ans de présence militaire. "Voilà le choix auquel j'ai été confronté : le départ ou l'escalade, a déclaré le président américain. Je n'allais pas continuer cette guerre sans fin et je n'allais pas étendre un départ sans fin." Joe Biden a tenu à saluer l'héroïsme et le courage des soldats américains, déployés dans cette opération d'extraction, la plus grande de l'histoire, selon lui.

"Nous n'en avons pas fini avec vous"

Durant cette opération humanitaire, 13 soldats américains ont perdu la vie dans un attentat à la bombe. Pour les États-Unis, l'ennemi se nomme désormais Daesh. "Aux membres de Daesh en Asie centrale, je vous le dis : nous n'en avons pas fini avec vous, a assuré Joe Biden. En tant que commandant en chef des armées, je crois fermement que la meilleure manière de garantir notre sécurité, c'est d'être dur et sans merci, avec une stratégie ciblée et précise."