Affaire George Floyd : des réactions de joie et d’espoir après le verdict

Aux États-Unis, le mécontentement a laissé place au soulagement et à la justice. Le pays est en partie apaisé. En effet, les jurys ont rendu leur verdict concernant le meurtre de George Floyd. Le policier blanc Derek Chauvin a bien été reconnu coupable. Une page qualifiée par certains d’historique, comme en témoignent les réactions. Des foules silencieuses étaient rassemblées devant le tribunal de Minneapolis. Lorsque la culpabilité a été prononcée, une gigantesque clameur s’est élevée dans de nombreuses villes américaines.

"On a gagné"

"On a gagné cette fois, ça compte, c’est tellement important", résumait une Américaine. L’émotion et la joie étaient également présentes dans la famille de George Floyd, qui regardait la condamnation depuis chez elle. "George n’est plus là mais on a gagné", explique l’une de ses soeurs. Le président Joe Biden a personnellement téléphoné à la famille de l’homme assassiné, puis a bousculé son agenda pour s’exprimer face au pays. La mort de George Floyd n’aura peut-être pas été vaine. C’est ce qu’espèrent des milliers d’Américains.