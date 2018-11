"Je veux le contrôle des armes" : le cri du cœur d'une mère dont le fils, rescapé de la tuerie de Las Vegas, est mort dans la fusillade en Californie

Un tireur a tué douze personnes dans un bar à Thousand Oaks, en Californie, dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 novembre. Une tuerie de masse qui était la 307e perpétrée aux Etats-Unis en 312 jours, soit depuis le début de l'année 2018. Un phénomène devenu si omniprésent qu'il frappe parfois plusieurs fois les mêmes familles. La mère de Telemachus Orfanos, une des victimes de Thousand Oaks, a ainsi expliqué à la chaîne ABC que son fils avait réchappé à la tuerie de Las Vegas, qui avait fait 58 morts un an plus tôt. Et a lancé un cri du cœur à l'antenne.

“I hope to God no one sends me anymore prayers. I want gun control. No more guns!” - mother of shooting victim Telemachus Orfanos. She says he survived the #LasVegasShooting but did not survive the #ThousandOaksMassacre. @ABC7 @ABCNewsLive pic.twitter.com/UMqTY1RATK