"Je pensais que c'était des calculs rénaux" : une Américaine se rend à l'hôpital et accouche de triplés

Elle a passé 34 semaines sans se rendre compte qu'elle était enceinte. Une Américaine a donné naissance à des triplés, samedi 10 août, à Rapid City (Dakota du Sud), après s'être rendue à l'hôpital pour une simple suspicion de problèmes aux reins. "Je commençais à ressentir des douleurs, je pensais que c'était des calculs rénaux parce que j'en avais déjà eu", a-t-elle raconté à Kota TV (en anglais).

Après un test urinaire, les médecins lui ont annoncé qu'elle était enceinte et qu'elle allait avoir des jumeaux, avant de se rendre compte qu'il s'agissait même de triplés. Blaze, Gypsy et Nikki, un petit garçon et deux petites filles, ont vu le jour en quatre minutes et la famille de quatre a presque doublé de taille. Pour les aider à accueillir au mieux les trois nouveaux venus, une amie de la mère a lancé une cagnotte et recueilli plus de 1 000 euros en quelques jours.