Jane Fonda : cinquante ans de combats politiques

À 82 ans, elle nargue les policiers. Tous les vendredis, Jane Fonda risque la prison, car elle manifeste illégalement devant le Capitole (États-Unis) contre l'inaction politique en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Ces images rappellent celle de sa première arrestation en 1970. Elle levait déjà le poing comme ses amis noirs des Black Panthers. Elle aurait pu se contenter d'une vie de paillettes et de ses deux oscars, mais elle a préféré défendre ses convictions tout au long de sa carrière.

Son combat contre la guerre au Vietnam

À l'époque, peu de personnalités prenaient le risque de mettre en danger leur réputation. En 1970, lors d'une manifestation pacifiste, elle demandait le retrait des troupes américaines du Vietnam. Deux ans plus tard, elle va jusqu'à passer derrière les lignes ennemies. Des images qui choquèrent de nombreux Américains et qu'elle regrettera. Aujourd'hui, elle entraîne dans son sillage des comédiens de tous âges, comme Martin Sheen et Joaquin Phoenix.

