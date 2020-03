"J'ai toujours pensé qu'elle était imaginaire" : la maison bleue immortalisée par Maxime le Forestier est à vendre à San Francisco

Visite au coeur d'un symbole des seventies, en vente depuis le 29 février, pour 3,5 millions de dollars.

"C'est une maison bleue adossée à la colline" de San Francisco et elle est à vendre depuis ce week-end. Jessica Branson est l’agent immobilier qui fait la visite : trois niveaux, cinq chambres, un patio et un terrain de basket… La maison victorienne bâtie en 1886 a été entièrement rénovée il y a dix ans.

Quand on lui parle de San Francisco, la chanson de Maxime Le Forestier, parue sur l'album Mon Frère en 1972, qui a fait rêver tant de jeunes Français de l'époque, Jessica Branson se souvient vaguement : "La maison bleue... Oui, je crois que ça parle d’une clé ou quelque chose comme ça et c’est à peu près tout ce que je sais".

Un abri pour hippies et artistes

Pourtant c’est bien ici que Maxime Le Forestier et sa sœur Catherine ont passé l’été 1971. À l’époque, la maison abritait une petite communauté de hippies et d’artistes. Le quartier de Castro à San Francisco s’est embourgeoisé depuis et la maison est aujourd’hui en vente à 3,5 millions de dollars.

Le jour de la visite, Laurent, un Français, est venu en voisin : "J'ai toujours pensé que cette maison de Maxime Le Forestier était imaginaire mais en fait, elle est bien là." Brice, un Californien, a vaguement entendu parler de l’histoire de cette maison. "Oui, j'en ai entendue parlé parce qu'il y a tout le temps des groupes de Français devant", raconte-t-il.

Vous savez San Francisco appartient au monde entier. C’est notre héritage commun.Brice, un Californien venu visiter la maison bleueà franceinfo

La maison est située sur la 18ème rue, dans le quartier du Castro (découvrez ici les photos de l'intérieur la maison). Une plaque raconte désormais l’histoire des lieux et explique aux Américains pourquoi cette maison bleue adossée à la colline parle autant aux Français.