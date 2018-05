Irak : du lancer de chaussures à la politique

Souvenez-vous de cette conférence de presse à Bagdad en Irak : le journaliste Mountazer al-Zaïdi lance ses chaussures sur le président George W Bush, instigateur de la guerre en Irak. On est en 2008, il est condamné à un an de prison. "Je regrette... Parce que je n'avais qu'une seule paire de chaussures", déclare-t-il aujourd'hui avec nonchalance.

Des excuses au peuple irakien

Il poursuit : "Mais pourquoi devrais-je regretter quoi que ce soit ? Regretter quoi ? Un homme qui a tué mon peuple ? L'homme qui a provoqué le plus de tragédies au monde. La guerre qui a eu lieu au Vietnam, elle a eu lieu ensuite en Irak. Regretter quoi ? Cet homme a détruit mon pays." Considéré par beaucoup comme un héros dans le monde arabe, il est aujourd'hui candidat aux élections législatives à Bagdad. Il veut lutter contre la corruption politique en Irak et demander des comptes aux États-Unis : "Je travaillerai pour juger tous ceux qui étaient impliqués dans l'occupation de l'Irak, et j'exigerai que les États-Unis s'excusent auprès du peuple irakien et indemnisent toutes les victimes (de l'invasion américaine)." Novice en politique, il a toutefois peu de chances de rentrer au Parlement.