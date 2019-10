VIDEO. La Californie en proie à de violents incendies

Les pompiers américains luttaient toujours contre plusieurs incendies en Californie, samedi 26 octobre. Deux foyers sont notamment actifs au nord de San Francisco et près de Los Angeles, poussant les autorités à ordonner l'évacuation d'environ 50 000 personnes. "Les températures, dans les 30 degrés, avec une humidité basse, vont se combiner à des vents pouvant atteindre 100 km/h pour créer des conditions favorables à un comportement extrême du feu et une propagation rapide", ont tweeté les services météo.

Des images de vidéosurveillance montrent des habitants paniqués évacuer leur domicile de Santa Clarita, près de Los Angeles, alors que des flammes se rapprochent de leur maison. "En dix minutes, on a commencé à apercevoir les flammes depuis notre maison et la fumée est devenue épaisse, raconte une californienne. On a commencé à faire nos bagages (...) mais mon frère m'a crié de monter dans la voiture : le feu était littéralement dans notre jardin."

L'Etat d'urgence a été déclaré dans le comté de Los Angeles et toutes les écoles de la région ont fermé leurs portes, vendredi. Selon les autorités, le feu a réduit en cendres au moins six maisons. Le service des pompiers californien a mobilisé plus de 1 300 hommes, assistés de quatre hélicoptères, pour lutter contre ce foyer, surnommé "Tick Fire".