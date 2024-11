Près de Los Angeles, plus d'une centaine de maisons détruites par un vaste incendie

Les autorités californiennes ont demandé à des milliers de personnes d'évacuer, jeudi 7 novembre, face à un vaste incendie qui continue de s'aggraver dans les collines du nord-ouest de la région de Los Angeles. Le "Mountain Fire" s'est déclaré mercredi près de la ville de Camarillo. Il brûle dans une zone où habitent environ 30 000 personnes, selon les pompiers du comté de Ventura.

Sa cause est encore inconnue, mais les flammes se sont propagées rapidement grâce à des vents puissants, avec des rafales jusqu'à 130 km/h. Il menace plus de 3 500 habitations et a déjà consumé plus de 8 300 hectares. Jeudi soir, le feu n'était contenu qu'à 5%, selon les autorités. Une première estimation des dégâts par les autorités fait état de 132 maisons complètement détruites et environ 88 très endommagées par les flammes. L'état d'urgence a été décrété dans les zones les plus touchées par le gouverneur Gavin Newsom, qui s'est rendu sur place jeudi.

Après deux hivers pluvieux qui ont permis un relatif répit, la Californie connaît cette année une saison des feux très active. La végétation reformée grâce aux précipitations des deux dernières années s'est asséchée et devient un puissant combustible. Cet été, le "Golden State" a souffert de plusieurs vagues de chaleur, marques du réchauffement climatique. En juillet-août, il a subi le quatrième incendie le plus vaste de son histoire.

Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1°C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions – énergies renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande – existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique.