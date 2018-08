Non, cette photo impressionnante n'est pas une vue aérienne des incendies qui ravagent la Californie

Ce cliché a été partagé des milliers de fois mais les nuages qu'on y voit ne sont pas rougis par les incendies en Californie, mais par un coucher de soleil au dessus de Hawaï.

Vous avez peut-être vu cette photo être abondamment partagée sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Avec ces nuages rougeoyants, rien d'étonnant à ce que l'image soit devenue virale, surtout accompagnée d'une légende signalant qu'elle a été prise "30 000 pieds au-dessus de la Californie".

Clouds over the California fires, 30,000 feet up. Photo by: Peter Singer pic.twitter.com/KsM6TGKer9 — ((Shehzad Younis)) (@shehzadyounis) August 6, 2018

Il n'en fallait pas plus pour que de nombreux internautes songent à une vue aérienne des feux de forêts dramatiques dans cet État de la côte ouest des États-Unis, qui ont déjà fait sept morts et ravagé des centaines de milliers d'hectares. Dès sa publication, la photo a donc été reprise par de nombreux internautes, certains l'attribuant à un certain Peter Singer qui l'avait lui-même publiée sur son profil Facebook le 4 août.

Un coucher de soleil au-dessus de Hawaï

En réalité, l'image a été prise le 22 juillet dernier par Nathan Province, un pilote de l'armée de l'air américaine basé à Honolulu... et pas du tout au-dessus de la Californie. "C'est une photo d'un coucher de soleil prise d'une altitude de 30 000 pieds, vers 20 heures. Je volais à l'ouest de l'île d'O'ahu", dans l'archipel de Hawaï, en plein océan Pacifique, explique Nathan Province, contacté par franceinfo.

C'était bien loin de la Californie.Nathan Provinceà franceinfo

Il s'agit, tout simplement, d'une photo de coucher de soleil se reflétant dans les nuages formés au-dessus du Pacifique. Sur son compte Instagram, Nathan Province a d'ailleurs publié une série de clichés et de vidéos capturant le moment. Lorsque son appareil descend sous la couche nuageuse, on voit bien que les nuages sont rougis par le soleil couchant et non par des flammes.