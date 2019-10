Los Angeles : l'incendie, sous contrôle, a failli ravager le musée Getty

Dans la banlieue de Los Angeles (États-Unis), des incendies d’envergure ont poussé de nombreux résidents à quitter leurs domiciles du quartier de Brentwood. Parmi ces habitants, on retrouve notamment le joueur de NBA LeBron James, mais aussi l’acteur et ex-gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger. Dans la zone évacuée, immense et entourée d’un important dispositif de sécurité, des avions continuent de traiter les éventuels départs de feu, même si l’incendie semble désormais sous contrôle mardi 29 octobre.

Le musée Getty évacué

Cette prudence est compréhensible tant l’incendie a menacé ce quartier résidentiel qui abrite notamment le fameux musée Getty. Le bâtiment, qui renferme une collection inestimable du peintre français Édouard Manet, avait d’ailleurs fait le choix de déplacer les oeuvres et de les mettre à l’abri face à l’avancée des flammes. “Ici, les maisons valent presque toutes entre 20 et 50 millions d’euros. C’est évidemment tentant pour les cambrioleurs, c’est pour cela que la police continue de geler la zone. D’autant que les vents vont persister : ils pourraient amener d’autres incendies”, précise sur place le journaliste de France Télévision, Loïc de la Mornais.

